Laurent (L'amour est dans le pré) endetté : ses tristes révélations et son touchant appel à l'aide

En 2019, Laurent participait à L'amour est dans le pré dans l'espoir d'enfin trouver le bonheur. Et ce fut le cas ! En effet, grâce à sa prétendante Maud, le timide éleveur de vaches et de brebis est désormais un homme amoureux. Malheureusement, son quotidien n'est pas un long fleuve tranquille pour autant. Bien au contraire, il souffre encore énormément de la précarité de son métier. En 2020, à cause de la sécheresse, il a connu des difficultés financières. Voyant sa ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre) dépérir, il n'a eu d'autres choix que de demander de l'aide en lançant une cagnotte Leetchi.

Avec l'argent récolté, il comptait bien sortir la tête de l'eau mais en story Instagram, il a expliqué avoir accumulé de nouvelles dettes à cause de sa cagnotte. "Malheureusement, un nouveau coup dur m'est tombé sur la tête. En réalisant mon bilan comptable, la collecte a fortement augmenté mes impôts à payer. Je n'avais pas prévu cela dans le montant collecté sur Leetchi", s'est-il désolé. Résultat, d'ici quelques mois, Laurent devra verser une somme vertigineuse. "Je dois payer environ 30 000 euros de divers impôts d'ici à la fin de l'année", a-t-il annoncé. Et pour lui de craindre pour son avenir : "Une nouvelle fois mon exploitation et ma passion se retrouvent en péril car je ne pourrai pas faire face à ces remboursements en plus de mes autres dépenses."

Laurent s'est donc résolu à faire appel de nouveau à la générosité de sa communauté. Mais cette fois, le compagnon de Maud a décidé de faire confiance à la plateforme Miimosa qui propose aux citoyens et aux entreprises de financer des projets d'agriculture et d'alimentation durables.

Reste à espérer que les choses s'arrangeront d'ici la fin de l'année pour Laurent, lequel a vécu des moments difficiles ces dernières années. Il a par exemple déjà admis avoir envisagé le pire. "J'étais arrivé à un stade, à l'époque, où je voyais tout en noir, j'étais tout seul. Je n'étais pas bien. J'avais eu l'intention à un moment de faire des choses qu'il ne faudrait pas, comme de se suicider", révélait-il auprès de Jeremstar.