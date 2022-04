Laurent (L'amour est dans le pré) suicidaire : "J'avais eu l'intention à un moment..."

En France, bon nombre d'agriculteurs tirent la sonnette d'alarme, à l'instar de la belle Aude, vue dans L'amour est dans le pré (saison 13, en 2018). Leurs conditions de vie se dégradent peu à peu et certains en arrivent même à se donner la mort... C'est le destin tragique auquel a échappé Laurent, timide éleveur de vaches et de brebis qui a tenté sa chance dans l'émission de dating de M6 en 2019. Dimanche 24 avril 2022, l'agriculteur donne de ses nouvelles en vidéo face à Jeremstar, sur Youtube. L'occasion pour Laurent de révéler comment L'amour est dans le pré l'a sauvé.

Certains participants sont inscrits par des proches. Pour Laurent, c'est une assistante sociale qui a fait les démarches. "Laurent, je te verrais bien t'inscrire. Je vais essayer de te faire une lettre. Tu pourrais rencontrer quelqu'un qui te rende heureux", lui disait-elle. "Elle m'a aidé à faire une lettre que j'ai envoyée à la production. L'assistante sociale s'occupait de moi parce que j'ai eu un passé privé un peu compliqué", lance celui qui a depuis trouvé l'amour dans les bras de Maud, devant les caméras de M6. Cette assistante sociale, il la connait bien. Surtout depuis qu'elle l'a soutenu lorsqu'il a demandé à obtenir la garde de ses enfants. Aujourd'hui encore, ils gardent de forts liens, et Maud est devenue "très copine" avec elle.

Cette participation à L'amour est dans le pré tombait à pic. En effet, il sombrait peu à peu dans une terrible dépression. "J'avais perdu confiance. Tout s'effondrait autour de moi, je n'étais plus sûr de moi. J'étais triste", se souvient Laurent. Pire encore, il confesse avoir eu envie d'en finir avec la vie... "J'étais arrivé à un stade, à l'époque, où je voyais tout en noir, j'étais tout seul. Je n'étais pas bien. J'avais eu l'intention à un moment de faire des choses qu'il ne faudrait pas, comme de se suicider", déclare l'agriculteur. Face à ces révélations, Maud se montre très émue. "J'ai ressenti un peu cette détresse et c'est ça qui m'a touchée dans son portrait. J'avais juste envie de le prendre dans mes bras et de lui dire : 'Ne t'inquiète pas, ça va aller. À deux on sera plus fort. On va surmonter beaucoup de choses'", conclut-elle.

Et elle ne croyait pas si bien dire. Depuis déjà trois ans, Laurent et Maud filent le parfait amour !