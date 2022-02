"Je survis mais jusqu'à quand ?" : Aude (L'amour est dans le pré), désespérée et prête à craquer...

Elle a été révélée au grand public en 2018, lors de sa participation à L'amour est dans le pré. Si Aude est aujourd'hui célibataire, ce n'est pas cette solitude amoureuse qui lui pèse le plus. Cette éleveuse de vaches laitières, venue de Bretagne, pourrait bien craquer prochainement. En cause, le dur métier d'agricultrice, encore malheureusement trop peu payé...

Mardi 15 février 2022, Aude se saisit de son compte Instagram afin de partager un tableau qu'elle a réalisé elle-même. Elle y compare alors la hausse du smic horaire, du prix de la baguette de pain ou encore d'une consultation médicale à la hausse des sommes versées aux agriculteurs pour du lait et du blé entre 1990 et 2021. Le constat est sans appel : les premiers présentent une nette augmentation (entre 82% et 270%), les autres affichent une hausse bien moindre, entre 14% et 17%... De quoi miner le moral de la jeune maman de deux enfants, Louanne (7 ans) et Raphaël (2 ans), né de ses amours avec son prétendant Christopher dans l'émission.

"Se nourrir est encore une priorité ? Je ne sais plus...", écrit-elle en légende de ce post sans équivoque. En commentaires, les internautes sont nombreux à partager l'avis d'Aude et ainsi témoigner, eux aussi, leur détresse face à la situation. L'agricultrice leur répond, donnant quelques précisions sur son état. "Malheureusement mon sourire ne se ravive plus qu'avec la présence de mes enfants... et pourtant qu'est ce que j'aime mes animaux, déplore-t-elle. On aime notre métier, nos animaux, et c'est pour ça qu'on accepte en courbant le dos. Jusqu'au point de rupture qui approche à grands pas." Et d'ajouter : "Je survis, je m'accroche, j'espère. Mais jusqu'à quand ?"