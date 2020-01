Aude (L'amour est dans le pré) : photos de son fils qui s'éclate

En 2018, la pétillante Aude marquait la saison 13 de L'amour est dans le pré grâce à sa relation avec Christopher, un prétendant joyeux et bon vivant. Depuis, le couple a accueilli un petit garçon prénommé Raphaël. Malheureusement, l'histoire d'amour n'a pas duré très longtemps et la jolie Bretonne est aujourd'hui mère célibataire. Très active sur les réseaux sociaux, l'éleveuse de vaches laitières met néanmoins un point d'honneur à préserver l'anonymat de ses enfants. Pourtant, lundi 13 janvier 2020, la jeune maman a publié une rare photo de son petit dernier, sur Instagram.

Désormais en âge de se déplacer tout seul, Raphaël, bientôt 1 an, apparaît allongé sur le sol. Vêtu d'un jean et de petits chaussons rouges, le bout de chou commence doucement à découvrir son environnement au grand dam de sa maman qui a l'impression d'avoir fait quelques achats inutiles... En légende, Aude s'amuse : "Il y a des fois où je me dis que les jouets ne servent à rien... un panier à linge, une machine à laver, mes chaussures ? Parfait, ça occupe un bon moment !"

Comme toujours, Aude a pris soin de ne pas photographier la bouille de son petit ange. Attendris par ces photos aussi rigolotes que rares, les abonnés de la jeune agricultrice n'ont pas hésité à commenter pour s'amuser de la situation et approuver les dires de l'agricultrice.