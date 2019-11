Aude (L'amour est dans le pré) célibataire: son pied de nez à son ex Christopher

Aude avait-elle un message à faire passer ce mercredi 20 novembre ? Sur Instagram, l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré a fait une apparition pour le moins intrigante via sa story. En se baladant sur des sites évoquant le célibat, elle s'est empressée de reposter certains mantras qui lui parlaient.

"Comment une personne est toxique ? Elle se plaint de tout. C'est toujours elle la victime. Elle est jalouse et envieuse. Elle ne fait rien pour s'améliorer. Elle ne fait que parler de ses problèmes. Elle est négative. Elle critique constamment", lit-on.

Aude ne s'arrête pas là et poursuit en reprenant le post du compte intitulé "marre du célibat" : "Ils sont bien sympas dans les pubs pour la lessive : ils vous disent comment vous débarrasser des taches de sang... mais pas du corps !" Et de conclure avec une dernière citation tirée du groupe "les vilaines copines" : "Beaucoup ne réalisent pas ce qu'ils ont, car ils sont préoccupés par ce qu'ils n'ont pas."

Alors, quelle mouche a piqué Aude ? La maman célibataire de deux enfants pourrait bien ne s'être toujours pas remise de sa rupture avec Christopher. Alors que l'agricultrice pétillante et son prétendant avaient eu un coup de coeur lors du tournage de l'émission de dating champêtre, ils surprenaient tout le monde en annonçant leur rupture en mai dernier. Une séparation qui faisait pourtant suite à la naissance de leur premier enfant ensemble, un petit garçon prénommé Raphaël et âgé de 9 mois aujourd'hui. À noter qu'Aude était déjà l'heureuse maman d'une fillette qui fêtera prochainement ses 5 ans.



Lors d'un entretien accordé à Femme actuelle, l'agricultrice se confiait avec émotion sur son quotidien difficile entre sa vie de famille et sa ferme. Un rythme d'autant plus compliqué à gérer depuis le départ de Christopher. "Il faut que je me reconstruise aussi. Se pose aussi la question du jour où je rencontrerai quelqu'un. Comment cela va se passer ? Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu dernièrement. Sauf que, pour rencontrer et apprendre à découvrir cette personne, il me faut du temps que je n'ai pas ! Mais ça finira par arriver un jour où l'autre..." En attendant, Aude se console à coups de piques...