Aude (L'amour est dans le pré) : Photos amusantes de son fils pour ses 9 mois

C'est seule qu'Aude élève Raphaël, ainsi que sa fille Louanne (née d'une précédente relation). Christopher, qu'elle avait rencontré grâce à L'amour est dans le pré, l'a quittée un mois après la naissance de leur enfant. Un coup de massue pour l'éleveuse de vaches laitières (en Bretagne), qui a annoncé leur rupture en mai dernier.

Durant plusieurs mois, elle n'avait pas souhaité s'exprimer sur cet événement douloureux. Elle précisait simplement sur ses réseaux sociaux qu'être une maman célibataire n'était pas toujours de tout repos. Mais lors d'une interview pour Femme Actuelle réalisée le 22 octobre, Aude a accepté d'en dire un peu plus. "Du jour au lendemain, il m'a dit qu'il ne savait plus où il en était, qu'il voulait faire comme une sorte de break. Ceci, presque un mois après l'accouchement, j'ai accouché le 26 janvier, il me l'a annoncé le 28 février. Je ne veux pas rentrer dans les détails", avait-elle expliqué. A la suite de leur séparation, Christopher est retourné vivre chez ses parents. Ils comptent tout de même rester en contact pour le bien de leur bébé : "On est en train de caler l'organisation de la garde de Raphaël. Il a changé de travail et il est reparti vivre à 1h30 de chez moi, comme c'était le cas, avant l'émission."