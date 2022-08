Lucile (L'amour est dans le pré), sa fille au coeur d'une histoire d'argent : les images qui dérangent

Enfin ! Moins d'un an après l'arrivée de leur fille Capucine dans leur vie (née en octobre 2021), Jérôme et Lucile ont accepté de la présenter officiellement sur M6 le lundi 29 août 2022. Le couple était ce soir-là à l'honneur dans L'amour vu du pré, l'émission diffusée juste après L'amour est dans le pré et dont le concept est de prendre des nouvelles d'anciens candidats. Ce fut alors l'occasion pour eux d'ouvrir les portes de leur intimité, à Jons. Mais les téléspectateurs ne s'attendaient sans doute pas à ce que le visage de Capucine soit aussi nettement révélé. Sans surprise toutefois, le bambin était à croquer. Yeux bleus comme maman et cheveux roux comme papa, elle est un parfait mélange de ses parents.

Jusqu'à présent, Jérôme et Lucile n'avaient pas souhaité exposer très clairement Capucine. C'est toujours avec beaucoup de réserve qu'ils partageaient des photos d'elle sur leur compte Instagram officiel. "Ils ont toujours caché le visage de leur fille, pourquoi la faire filmer par les caméras de M6 ?", s'est alors demandé un internaute, entraînant toute sorte de suppositions. "Exclusivité M6 pour vendre les images certainement", a-t-on par exemple avancé.

Face à la curiosité de sa communauté, Lucile n'a pas résisté à l'envie de se justifier comme elle l'a dévoilé en story dans la soirée de mardi 30 août. "Tout simplement car nous avons une confiance aveugle en les caméras de M6 et leurs équipes qui ont toujours un oeil bienveillant. Nous n'avons ni exclusivité ni partenariat financier pour cela ! Notre fille n'est pas à vendre. C'est simplement notre choix de parents, merci de le respecter. Sur les réseaux, notre fille restera le plus possible cachée", a-t-elle annoncé.

Et en effet, Lucile et Jérôme ne comptent pas mettre davantage en avant leur fille. A leur mariage par exemple, célébré le 27 août malgré les absences remarquées de Karine Le Marchand et Mathieu, Capucine n'a fait qu'une discrète apparition sur la Toile, adorablement assortie à sa maman dans une petite robe blanche.