Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Leur bébé Capucine dévoilé à la télé, elle est craquante !

Ce ne sont ni des images filmées de dos, de côté ou de loin qui ont été dévoilées lundi 29 août 2022, mais bien des images de face et en gros plan ! Voilà le beau cadeau offert par Lucile et Jérôme, candidats de L'amour est dans le pré, tombés fous amoureux en 2020 grâce à l'émission. Ainsi pouvait-on voir ENFIN de près le visage de leur bébé né en octobre 2021.

En même temps c'est un peu le concept de l'émission L'amour vu du pré, diffusée après ADP, laquelle prend des nouvelles des anciens participants au programme. Mais on ne s'attendait pas, vu à quel point le couple a préservé le visage de Capucine jusqu'ici, à la voir ainsi. Et comme on le devinait déjà, elle est à croquer. Bébé potelé, Capucine a les yeux bleus et des cheveux blonds aux reflets roux. Clairement, quand la séquence a été tournée, elle faisait ses dents tant elle se mordait les doigts et bavait. Et clairement également, elle est le parfait mélange entre ses parents.

Face aux caméras, les amoureux qui se sont mariés le 27 août 2022 ont en tout cas fait savoir qu'ils nageaient en plein bonheur et que la naissance de Capucine, survenue deux ans à peine après leur rencontre, n'a pas été un souci. Ils ont trouvé leur équilibre : Jérôme travaille pour la ferme, Lucile prend soin de leur fille et s'occupe de la vente de légumes.

Si Capucine avait souvent été aperçue sur des photos du couple, jamais les traits de son visage n'avaient été montrés. Petite entorse à cette règle vendredi dernier, la veille de l'union de ses parents. En story, sa maman avait diffusé furtivement des images de sa fille de face. Rien à voir donc avec ce qui se passe ici où, clairement, ses parents ont fait le choix de la dévoiler officiellement.

Le mariage de Jérôme et Lucile a eu lieu il y a quelques jours. La jeune femme s'est dévoilée amincie et sublime dans sa robe de mariée. Des images de leur salle de réception, de leur première danse ont aussi été dévoilées (voir notre diaporama). Reste à présent à savoir s'ils vont avoir un deuxième enfant. Il y a quelques mois, ils ont clairement répondu à cette question !