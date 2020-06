Jessica Thivenin, ses lèvres gonflées : elle craque pour une nouvelle tendance

Jessica Thivenin peut enfin prendre du temps pour elle ! Depuis la naissance de son fils Maylone en octobre 2019, l'ancienne star des Marseillais a vécu des périodes très difficiles, entre les allers-retours incessants pour surveiller sa santé fragile et les multiples frayeurs qu'il a pu lui causer malgré lui en raison de ses effrayants étouffements. Des mois de vives inquiétudes qui semblent n'être plus aujourd'hui que de mauvais souvenirs. Désormais un peu plus apaisée, l'épouse de Thibault Garcia s'autorise des petites sorties bien-être. Ce mardi 16 juin 2020, elle avait d'ailleurs un rendez-vous un peu particulier dans un salon d'esthétique à Dubaï.

En effet, Jessica a fait savoir qu'elle souhaitait retoucher son visage à l'aide d'une pratique innovante. Il s'agit du microblading, un maquillage semi-permanent pour les lèvres possible grâce à l'implantation d'un pigment à l'intérieur de la peau. Volume, redéfinition de contour, effet maquillage naturel... sont les principaux résultats de cette technique devenue très populaire ces dernières années. Jessica Thivenin a donc succombé à la tendance et ses abonnés n'ont évidemment rien manqué de ce nouveau changement physique. "Bon, elle m'a mis la crème pour hydrater mes lèvres, j'attends maintenant, je vais me faire tatouer ! Enfin, c'est du microblading quoi, ça part après", a-t-elle précisé en story. Car oui, les effets du microblading ont une durée d'un an minimum et peuvent rester jusqu'à trois ans pour les plus chanceuses.

Une fois sa séance terminée, Jessica Thivenin s'est empressée de dévoiler de premières images de sa bouche remodelée. "Si je vous montre, vous allez vous moquer de moi", anticipe-t-elle, amusée. Et de reconnaître : "Je suis toute gonflée ! On dirait que j'ai fait des injections, mais c'est normal. En tout cas, c'est hyper joli, la couleur qu'elle m'a faite, je n'ai pas eu trop mal, j'ai encore la lèvre un petit peu endormie, tout le côté gauche est un peu bizarre." Quelques heures plus tard, ses lèvres retrouvaient enfin une allure plus naturelle, et ce, au meilleur des moments puisque la belle blonde de 30 ans et sa moitié se sont accordé une petite soirée en amoureux. Fin prête pour leur rendez-vous romantique, Jessica s'est encore une fois attardée sur son visage. "Ma bouche a dégonflé, ça y est, c'est joli !", a-t-elle commenté, visiblement satisfaite.