Jessica Thivenin jalouse : son mari Thibault a rendez-vous avec des inconnues...

Après avoir conquis le monde de la télé-réalité, Thibault Garcia s'est lancé un nouveau défi : s'imposer dans le monde de la musique. Récemment, l'époux de Jessica Thivenin a sorti son premier single intitulé Candela. Et la prochaine étape pour assurer la promotion de sa chanson ne plaît pas vraiment à la candidate des Marseillais de W9.

Après être passé en studio, le beau brun de 29 ans s'apprête à tourner son premier clip. Le souci ? Jessica Thivenin pensait qu'il allait tourner avec des hommes. Mais ce lundi 15 juin 2020, elle a découvert la vérité et cela ne lui a pas fait plaisir. "Il m'a dit : 'Demain, j'ai rendez-vous pour apprendre la chorégraphie pour mon clip.' Et sur le texto il y a marqué quoi ? 'Il faut que tu apprennes la choré avec les danseuses'", s'est-elle agacée. Elle a ensuite fait remarquer à Thibault qu'il lui avait assuré que ce seraient des danseurs. "Les danseurs ont des nichons maintenant ?!", a-t-elle ajouté.

Un peu gêné, le papa de Maylone (8 mois) lui a fait remarquer : "Il n'y a pas de jalousie entre nous, si ?" La belle blonde de 30 ans lui a donc expliqué que s'il ne voulait pas qu'elle s'énerve, il fallait simplement la prévenir. Pour se défendre, Thibault a assuré que ce n'était pas lui qui gérait et qu'il n'était pas au courant. De quoi clore le sujet... jusqu'au tournage de la vidéo ? Il y a des chances car sur son compte Snapchat, Thibault a révélé : "Elle m'a dit de ne pas leur parler et de ne pas leur dire bonjour."

Même si, comme tous les couples, Jessica Thivenin et Thibault Garcia se disputent, ils s'aiment plus que tout depuis trois ans. Peu de temps après leur mariage, ils ont annoncé qu'ils allaient devenir parents pour la première fois. Leur fils Maylone est né le 7 octobre dernier et depuis, ils partagent leur vie à trois sur les réseaux sociaux. Le meilleur, comme le pire.