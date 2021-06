John McAfee : Le multimillionnaire controversé s'est suicidé en prison

L'antivirus McAfee est utilisée par plus de 500 millions d'internautes. 500 millions d'utilisateurs surpris d'apprendre la mort de son fondateur, John McAfee. Le développeur américain s'est suicidé dans une prison en Espagne.

La terrible nouvelle a été confirmée par une porte-parole de la section catalane du Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ), organe indépendant notamment chargé de nommer les juges. John McAfee est mort ce mercredi 23 juin 2021. Il a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison Brians 2 située près de Barcelone, autour de 19h00. Le défunt de 75 ans se serait suicidé.

"Les gardiens et le personnel médical sont immédiatement intervenus pour tenter de le ramener à la vie mais les médecins ont finalement certifié qu'il était mort", a ajouté le ministère de la Justice de Catalogne dans un communiqué. Il a également précisé que John McAfee faisait l'objet d'une enquête et encourait une mesure d'extradition aux Etats-Unis.

Sa femme Janice s'est longtemps plainte de la dureté des conditions de détention de son mari. "Il ne se portait pas bien" en prison où, selon elle, il n'a pu bénéficier qu'avec des retards de "soins médicaux appropriés". Elle a ajouté sur Twitter que "les autorités américaines sont déterminées à voir John mourir en prison. Il n'y a aucun espoir qu'il ait jamais un procès équitable en Amérique".

John McAfee a fait fortune grâce à son antivirus, lancé en 1988. Il a démissionné de son entreprise éponyme en 1994 et s'est reconverti dans les cryptomonnaies, grâce auxquelles il affirmait gagner 2 000 dollars par jour.

Le millionnaire décédé avait été arrêté en octobre 2020 à l'aéroport de Barcelone, juste avant d'embarquer à bord d'un avion à destination d'Istanbul, au lendemain de la publication par un procureur américain d'un acte d'accusation le visant notamment pour avoir omis de déclarer plus de 12 millions de dollars de revenus (environ 10 millions d'euros, gagnés entre 2014 et 2018, selon la demande d'extradition américaine déposée en novembre, et citée dans la décision du tribunal), issus de la promotion de cryptomonnaies. Il avait alors été placé en détention provisoire.

Selon la justice américaine, John McAfee a aussi dissimulé des biens, notamment immobiliers, un yacht et une voiture en les mettant au nom d'autres personnes.

Les autorités américaines avaient émis un mandat d'arrêt via Interpol et demandé son extradition, procédure que le gouvernement espagnol devait encore approuver. En cas de retour et de jugement aux Etats-Unis, John McAfee risquait jusqu'à trente ans de prison.

Au mois de mars, avant sa possible extradition, l'homme d'affaires a été inculpé par la justice américaine pour avoir promu auprès de ses abonnés sur Twitter plusieurs opérations liées aux cryptomonnaies. John McAfee n'avait pas précisé qu'il allait probablement en retirer d'importants bénéfices.

John McAfee s'est retrouvé dans le viseur de la justice pour la première fois en 2012, année de l'assassinat de son voisin, au Bélize. La police avait ensuite découvert qu'il vivait avec une jeune fille de 17 ans et qu'il détenait plusieurs armes dans sa maison. Le défunt développeur s'était lancé dans une cavale rocambolesque qui avait tenu les médias en haleine pendant un mois.

En 2015, ensuite, il avait été arrêté aux Etats-Unis pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il a quitté son pays en janvier 2019, tout en disant vouloir en briguer la présidence.