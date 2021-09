John Schneider (Smallville) frôle la mort : la tempête Ida dévaste son domicile

Alors que la tempête Ida continue de dévaster une partie des Etats-Unis, la Louisiane souffle et constate les dégâts. Heureusement sain et sauf, contrairement à plusieurs blessés, l'acteur et magicien John Schneider a vu son studio être ravagé par la tempête. Son sanctuaire dédié à la magie a été heurté par un immense arbre déraciné par les vents, tombé sur sa voiture, coupant en deux le lotissement.

John Schneider, âgé de 61 ans, aurait bien pu y laisser la vie. Sans réseau, il a même été injoignable pendant plusieurs heures, suscitant l'inquiétude de ses proches. Aujourd'hui, l'acteur de Smallville est toujours en pleine forme. Il prévoit de rejoindre Nashville (Tennessee), comme l'a soufflé son agent à TMZ.com.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, l'acteur américain demande à ses fans d'aider les personnes sinistrées par l'ouragan Ida. "Si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose comme ça, il faut les aidez. Sortez et aidez-les", plaide-t-il, avant de demander à ses fans de l'aider à réparer son studio en achetant sa marchandise depuis son site internet. Les plus fans du magicien pourront y trouver des boules de bain à 15 dollars, un t-shirt floqué à 40 dollars ou encore des plaques de voiture dédicacées pour 60 dollars. Si c'est pour la bonne cause...

"Quand quelque chose comme ça arrive, on a deux choix : le rire ou les larmes. J'ai choisi le rire", a écrit John Schneider sur Facebook. Un moral à toute épreuve, que ce soit dans son divorce onéreux ou son passage en prison.