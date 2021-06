Tom Welling (Smallville) : Papa pour la deuxième fois, un prénom surprenant pour bébé

C'est également sur Instagram que Jessica Rose Lee Welling avait confirmé sa grossesse ! Tom Welling avait annoncé une première fois la bonne nouvelle dans le podcast Inside Of You animé par son ami Michael Rosenbaum. En pleine discussion sur l'anxiété et la créativité, Michael Rosenbaum avait félicité son interlocuteur pour la grossesse de son épouse et la future naissance de leur deuxième enfant : "Félicitations pour le, tu sais, t'as un autre enfant en route ?". Tom Welling avait alors répondu "Quoi ?!", faisant mine d'apprendre le scoop. Jessica avait ensuite posté une photo de Tom Welling en voiture, regardant les photos de son échographie.

Tom et Jessica Rose Lee se sont mariés le samedi 30 novembre 2019. La cérémonie a eu lieu au très chic domaine viticole Sunstone Vineyards & Winery situé à Santa Ynez, une petite ville à environ trois heures de route de Los Angeles, en Californie. Il s'agissait du deuxième mariage de l'acteur, qui fut l'époux de Jamie A. White de 2002 à 2015. Les ex s'étaient séparés deux ans plus tôt, en 2013.

Au cinéma et à la télé, Tom Welling est essentiellement connu pour son rôle dans la série Smallville. Il y donnait la réplique à Allison Mack, qui interprétait le rôle de Chloe Sullivan. Allison est mise en cause dans une affaire de trafic d'êtres humains. Elle est accusée d'avoir été le bras droit (et la maîtresse) du gourou Keith Raniere au sein de la secte NXIVM et d'avoir dirigé une branche de recrutement d'adeptes femmes, pour en faire des esclaves sexuelles.