Allison Mack (Smallville) : L'actrice, amante du gourou Keith Raniere, divorce de... sa femme !

Plus que jamais, Allison Mack fait figure de personnage énigmatique. L'ancienne actrice, véritable Girl Next Door de l'Amérique à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession du temps de sa participation à la série Smallville, n'en termine plus de surprendre par sa vie personnelle. Outre une longue relation amoureuse avec Keith Raniere, le gourou et fondateur de la secte NXIVM, on apprend désormais qu'elle était aussi mariée à une femme. Mais elle demande le divorce.

Comme le rapporte le site TMZ, Allison Mack a déposé une demande officielle de divorce vendredi 11 décembre 2020 auprès du tribunal d'Orange County, en Californie. Celle qui a été révélée par son rôle de Chloe Sullivan dans la série Smallville au côté notamment de Kristin Kreuk, avait épousé une certaine Nicki Clyne en 2017. Agée de 37 ans, celle-ci est également actrice. Canadienne d'origine, elle a notamment joué dans les séries Dark Angel, Smallville, Battlestar Galactica, The L World ou encore Dead Like Me... Les deux femmes n'étaient pas véritablement amantes puisqu'il s'agissait d'un arrangement pour que Nicki Clyne puisse continuer à rester vivre aux Etats-Unis. Cette dernière, bien que jamais mise en cause par la justice, a affiché son soutien publique à Keith Raniere et entretient un lien trouble avec la secte NXIVM.

Pour rappel, Allison Mack a plaidé coupable de seulement deux chefs d'accusation - sur sept - dans la vaste affaire judiciaire, dans laquelle elle est mise en cause. L'ancienne star de 38 ans, sous bracelet électronique, risque jusqu'à quarante ans de prison : soit vingt ans pour le chef d'association de malfaiteurs et vingt ans pour celui d'extorsion. Allison Mack, qui avait été libérée contre une caution de 5 millions de dollars, est notamment accusée d'avoir été le bras droit de Keith Raniere au sein de la secte NXIVM et d'avoir été à la tête d'une autre branche, dite DOS, laquelle avait pour mission de recruter des femmes pour faire d'elles des esclaves sexuelles.