Secte d'Allison Mack : 120 ans de prison pour son amant, le fondateur Keith Raniere !

C'est une peine sensationnelle, typique du système judiciaire américain, qui a été prononcée mardi 27 octobre 2020 contre le gourou américain Keith Raniere. Cet homme de 60 ans, arrêté en 2018 après une fuite au Mexique, a été condamné par un juge fédéral de Brooklyn à 120 ans de prison. Il était mis en examen pour sept chefs d'accusation à cause de sa secte, Nxivm. Une secte à laquelle a longtemps pris part l'actrice de la série Smallville, Allison Mack.

Reconnu coupable en juin 2019, après un procès de six semaines à cours duquel était notamment évoqué des crimes allant de l'extorsion à l'association de malfaiteurs en passant par l'exploitation sexuelle d'une adolescente de 15 ans, Keith Raniere a finalement eu connaissance de sa peine au cours d'une ultime audience. Ses avocats avaient essayé d'obtenir une peine maximale de 15 ans de prison, l'accusé ayant de son côté plaidé non coupable et affirmé systématiquement que les nombreuses femmes victimes de sa secte sexuelle avaient "toutes consenties" à avoir des relations avec lui.

Pour rappel, l'actrice Allison Mack - elle aussi mise en examen mais qui a plaidé coupable d'une partie des faits reprochés - était chargée de recruter des femmes pour son amant. Après plusieurs tentatives auprès de stars du show business, elle avait notamment réussi à recruter la jeune comédienne India Oxenberg, qui a récemment livré un témoignage choc et très détaillé sur tout ce qu'elle avait enduré : fellations forcées, isolement, privation de nourriture, marquage sur la peau...

Keith Raniere avait bâti dès 1998 une organisation basée à Albany dans l'Etat de New York, baptisée Nxivm, qui dispensait soi-disant des formations de développement personnel, à des prix très élevés. En 2015, il avait ensuite créé une seconde organisation parallèle pyramidale, dite DOS, qui comprenait des "esclaves" et des "maîtres". Comme le précise l'AFP, dans une lettre préalable au prononcé de sa peine, Keith Raniere se disait "fier de l'oeuvre de sa vie" et n'avait exprimé aucun regret. Ce qui a été largement retenu contre lui par la justice. Le procureur fédéral de Brooklyn a demandé la prison à perpétuité, clamant qu'au-delà de la gravité des faits, il "ne montrait aucune empathie pour ses victimes", et "continuerait à commettre des crimes s'il était libéré". Les cinq co-accusées de Keith Raniere ont, l'une après l'autre, plaidé coupable et évité le procès.

C'est la deuxième condamnation qui touche cette secte sexuelle puisque, Clare Bronfman, qui finançait grassement l'organisation, a été condamnée fin septembre à plus de six ans de prison.