Tom Welling (Smallville) : Bientôt papa pour la deuxième fois !

Tom Welling a "un secret" à partager ! Le héros de la série Smallville va être papa pour la deuxième fois. Son épouse, Jessica Rose Welling, est à nouveau enceinte.

Cette heureuse nouvelle, Tom Welling l'a annoncée dans le podcast Inside Of You animée par son ami Michael Rosenbaum. Les deux hommes ont longuement échangé sur l'anxiété et la créativité. En pleine discussion, Michael Rosenbaum a félicité son interlocuteur pour la grossesse de son épouse et la future naissance de leur deuxième enfant : "Félicitations pour le, tu sais, t'as un autre enfant en route ?". Tom Welling a fait mine d'apprendre le scoop en hurlant "Quoi ?!".