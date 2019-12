Tom Welling (Smallville) : Superman s'est remarié dans un magnifique vignoble

Congrats, comme on dit en Amérique. Tom Welling et sa fiancée Jessica Rose Lee se sont mariés le samedi 30 novembre 2019, rapporte Us Weekly. L'ancien acteur de la série culte Smallville (diffusée de 2001 à 2011) a épousé sa belle dans un vignoble en Californie.

A en croire les informations du site américain, la cérémonie de mariage a eu lieu au très chic domaine Sunstone Vineyards & Winery à Santa Ynez, une petite ville située à environ trois heures de route de Los Angeles. Les lieux sont absolument divins : grande demeure en pierre, vignes à perte de vue, espaces ombragés... Sur le site de l'établissement, l'endroit est décrit comme ayant un petit goût de "la campagne provençale en France (...) aux senteurs de lavande et de romarin". Tout cela a évidemment un prix et les tarifs pour privatiser l'édifice démarrent aux alentours de 50 000 dollars ! Heureusement, la fortune de l'acteur est estimée à 14 millions de dollars. Le 22, Tom Welling apparaissait sur une photo prise par son épouse devant des vignes. Cela aurait pu mettre la puce à l'oreille !

Si l'annonce du mariage a été confirmée à Us Weekly, alors qu'il semble qu'aucune photo n'a fuité, c'est Jessica Rose Lee qui a achevé d'entériner la chose en changeant son nom sur son compte Instagram suivi par 35 000 abonnés. La jeune femme, mannequin qui représente notamment la marque de vêtements équestres Saddle Club, porte désormais le nom de son mari. Il s'agit du deuxième mariage de l'acteur, qui a été uni à Jamie A. White de 2002 à 2015 (date officielle auprès de la justice, mais la séparation avait eu lieu deux ans plus tôt).

Tom Welling, aperçu notamment cette année sur le petit écran dans la série Batwoman, et Jessica Rose sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Thomson Wylde, un bébé né en janvier dernier. Les tourtereaux sont ensemble depuis 2014.