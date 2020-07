Johnny Ortiz : L'acteur en prison est accusé de tentative de meurtre prémédité

Hollywood est sous le choc ! Un ancien partenaire à l'écran d'Aaron Paul et Kevin Costner est actuellement détenu en prison. Johnny Ortiz a été mis en examen pour tentative de meurtre prémédité.

Johnny Ortiz a 24 ans. Il est en prison depuis la fin du mois de mai, inculpé pour tentative de meurtre prémédité. Le jeune homme aurait tenté de tuer un certain Brian Duke, avec la complicité d'Armando Miguel Navarro, un crime commis le 24 mai dernier "au profit, sous la direction et en collaboration avec un gang de rue dans le but de promouvoir, d'approfondir et d'assister dans les activités criminelles des membres dudit gang", selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Armando Miguel Navarro a 18 ans. Il est accusé d'avoir appuyé sur la détente d'une arme à feu pour assassiner Brian Duke. Bien que le rôle de Johnny Ortiz n'ait pas été déterminé, il a reçu le même chef d'inculpation que son complice présumé. Sa caution a été fixée à 1,1 million de dollars (près de 950 000 euros). Celle d'Armando Miguel Navarro est à 2 millions de dollars (un peu plus de 1,7 million d'euros).