Jules Fabre (Plus belle la vie) : ses parents sont deux acteurs de la série !

Dans la série Plus belle la vie (France 3), Jules Fabre (23 ans) incarne Théo Bommel dont le couple formé avec Coralie Blain (Coralie Audret), qui n'est autre que sa belle-mère, passionne les téléspectateurs. Rejeté par ses proches dans la fiction à cause de cette relation amoureuse, Jules Fabre est au contraire très bien entouré sur le plateau de tournage puisque ses parents ne sont autres que deux acteurs de la série.

Les fans de Plus belle la vie ne le savent peut-être pas, mais Jules Fabre est le fils d'Alexandre Fabre (64 ans), alias Charles Frémont depuis 2004 et Marie Réache (48 ans) qui incarne Babeth Nebout depuis 2012. Dans le dernier numéro de Télé Star, Jules Fabre a quelques mots pour ses parents et met un point d'honneur à souligner qu'ils ne passent pas la journée ensemble. "Je les croise très peu et ce n'est pas plus mal. Comme ça, nous séparons vraiment vie professionnelle et vie privée. Nous travaillons aussi chacun de notre côté au théâtre, donc pas de risque de s'enfermer dans PBLV", déclare-t-il dans le dernier numéro du magazine.

Visiblement heureux de ne pas avoir ses parents à ses côtés au quotidien dans la série, Jules Fabre ajoute tout de même : "J'adorerais partager une intrigue avec eux." Les scénaristes sont donc prévenus.

Du côté des parents du jeune acteur, l'amour n'est malheureusement plus au rendez-vous. Alexandre Fabre et Marie Réache ne sont plus en couple, juste collègues. On ne sait en revanche pas s'ils ont depuis trouvé leur moitié. En tout cas, les ex s'entendent assez bien pour travailler sur le même projet !