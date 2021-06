Julia Paredes enceinte et en souffrance : grosse galère à l'hôpital avant d'accoucher

Julia Paredes n'aurait jamais pensé avoir la chance de devenir maman de deux enfants en raison de son endométriose. Et pourtant, plus de trois ans après la naissance de sa fille Luna, l'ancienne candidate de télé-réalité est retombée enceinte de son ex-compagnon Maxime Parisi. Les jeunes parents attendent cette fois un petit garçon, lequel semble se faire désirer. En effet, alors que la jolie brune est prête à accoucher, le bébé, lui, n'est toujours pas décidé à faire son entrée dans le monde, causant au passage de fortes douleurs à sa maman.

Victime de contractions très rapprochées ce mardi 22 juin 2021, Julia Paredes a tout de même pris la décision de se rendre à l'hôpital, espérant ainsi pouvoir déclencher son accouchement. Seulement voilà, sur place, elle a essuyé une grosse déconvenue. "Bon les amis, je vous donne des petites nouvelles. Je suis en train de marcher et de faire le tour de l'hôpital, je pleure toutes les deux minutes tellement je souffre pour marcher, ils m'ont vu arriver en pleurs, sur le bras de Maxime et tout, mais ils me font marcher une heure autour de l'hôpital, ils sont géniaux", a-t-elle confié, sans manquer d'ironie en story Instagram.

Et de poursuivre : "Donc j'ai les bonnes contractions mais mon col ne s'ouvre pas. Je leur ai expliqué que pour ma fille j'ai perdu les eaux et deux jours après mon col ne s'ouvrait toujours pas, il a fallu déclencher. Il est fermé c'est comme ça. Donc là c'est la même chose et ils m'ont dit qu'ils pourraient me déclencher mais ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de chambre. Donc en fait tu vas dans une clinique privée mais il n'y a pas de place", a-t-elle déploré un brin agacée.

Julia Paredes a alors eu pour consigne de continuer de marcher pendant un certain temps à proximité de l'hôpital, ce qui pourrait l'aider à provoquer l'accouchement. "Et à ce moment là ils pourront me donner la seule chambre d'urgence qu'ils ont pour normalement les accouchements naturels", a-t-elle précisé. Mais, quoi qu'il en soit, Julia Paredes explique être dans l'incapacité de rentrer chez elle. "Je ne peux pas marcher, chaque contraction je hurle, je pleure, donc je ne repars pas comme ça", a-t-elle conclu. Une dernière ligne droite très difficile donc.