Julia Paredes enceinte : elle donne un indice sur le prénom de son fils

Très vite, les internautes ont donné leur avis. Léo, Roméo, Théo, Enzo, Lisandro a-t-on notamment pu lire. Il faudra patienter encore un peu pour savoir si certains avaient raison.

Julia Paredes n'a pas vécu une fin de grossesse idyllique. Fin mars, la belle brune de 32 ans avait révélé avoirperdu du liquide. Elle craignait donc que la poche des eaux se soit fissurée, ce qui aurait pu être dangereux pour son bébé. Fort heureusement ce n'était pas cela, mais elle devait tout de même se reposer au maximum. Et le 14 mai, elle avait annoncé qu'elle avait dû être hospitalisée en urgence à cause de nombreuses contractions douloureuses. "J'y suis allée à 3h du matin. Le col a bougé, il est ouvert à deux. Il est mou, moins long... Donc ça peut venir à tout moment. Je suis à 35 semaines donc le but c'est que ça tienne encore une semaine minium. On m'a dit de me ménager, donc le papa rentre demain en urgence pour gérer Loulou et la maison", avait-elle notamment déclaré. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'est une fois de plus séparée de Maxime.