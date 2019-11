Julie (Koh-Lanta) au chômage : son appel à l'aide pour retrouver un emploi

C'est l'une des figures emblématiques de Koh-Lanta. Julie Navarro s'est d'abord illustrée dans l'édition 2016, intitulée L'Île au trésor, avant de retenter sa chance deux ans plus tard dans la saison All Stars consacrée aux anciens candidats emblématiques du jeu. Surnommée "la fée Julie" par Denis Brogniart, elle a marqué les esprits par ses performances physiques, mais aussi vocales. En effet, souvenez-vous, la jolie brune ne passait pas une journée sans chanter ses titres préférés.

De retour à son quotidien depuis sa dernière participation à l'émission de TF1, Julie avait décidé de changer de vie. Après avoir été assistante dentaire auprès de son mari Benjamin pendant de nombreuses années, elle opérait un virage à 180 degrés. Après avoir d'abord envisagé de se lancer dans l'immobilier, elle avait rapidement renoncé à ce projet. "Ce n'est pas fait pour moi. Je recherche une nouvelle voie professionnelle dans laquelle je pourrai pleinement m'épanouir. Je suis désormais ouverte à toute proposition. Et pourquoi pas dans le milieu artistique ? En 2004, j'avais tenté ma chance dans l'émission Nouvelle Star, mais je suis aussi prête à faire de la danse et du cinéma. L'essentiel, c'est qu'il y ait un aspect relationnel important dans mon métier, car j'aime faire plaisir aux gens", confiait-elle dans les colonnes de France dimanche en mars 2018.

Un pari risqué pour Julie qui voudrait réaliser ses rêves. Et à ce jour, la chance ne semble toujours pas lui avoir souri. Sur Instagram, l'ancienne aventurière a avoué être toujours à la recherche d'un travail. "Les amis... je suis en recherche d'un emploi dans le secteur de l'accueil et du relationnel (même un CDD)", inscrit-elle avant de solliciter ses followers : "Si vous voyez une annonce qui pourrait me correspondre, merci de me contacter en privé." En outre, elle semble avoir abandonné son idée de fonder une famille. Déjà lors de la conférence de presse de Koh-Lanta All Stars, elle révélait à Purepeople que ce projet n'était plus du tout d'actualité. "J'ai envie de me consacrer à moi, à l'épanouissement personnel de la femme que je suis."