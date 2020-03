Julie (L'amour est dans le pré) change de vie et vend son écurie

En 2017, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré (M6)ont fait la connaissance de Julie une attachante éleveuse de chevaux passionnée. Si Julie avait trouvé l'amour avec Jean-Michel, le couple a rompu depuis. Un changement dans la vie de la candidate qui n'est pas le seul puisqu'elle a décidé de mettre un terme à son métier d'éleveuse. Elle vend d'ailleurs sa propriété.

"Voilà ! Une envie de changer de vie m'a fait prendre cette décision, l'écurie est à vendre !! Je garde mes chevaux, mais je souhaite arrêter le métier, me consacrer à mon deuxième métier qu'est celui des soins énergétiques ! Et je vais retrouver ma passion à un niveau amateur !!", a écrit Julie sur Facebook il y a quelques jours. Une grande annonce détaillée ensuite par l'annonce de l'agence immobilière qui vend son bien.

On peut ainsi découvrir les photos de sa propriété et de son terrain situé sur la presqu'île du Cotentin. La propriété fait 7,5 hectares et elle est bien sûr équipée d'installations équestres récentes, mais aussi d'un petit chalet à usage d'habitation. Le prix demandé est de 360 000 euros.

Cette vente comprend donc "le chalet" décrit de la façon suivante : "D'une surface de 36 m² habitables, il a été récemment aménagé, petit mais très fonctionnel et dans un esprit cosy, il pourra parfaitement convenir pour un couple souhaitant vivre sur place ou pour un hébergement locatif. Il est composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, une chambre, et une salle de bains avec baignoire et wc." Les photos de la propriété de Julie sont à découvrir ici.