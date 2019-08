Julie (L'amour est dans le pré) et Jean-Michel ont rompu : la brutale annonce

C'est une Julie heureuse que les téléspectateurs de L'amour est dans le pré ont pu découvrir sur M6 le 19 août. Venue donner de ses nouvelles à Karine Le Marchand, elle est apparue sans son chéri Jean-Michel. Une absence qui n'était pas synonyme de rupture... en tout cas pas à ce moment-là...

Le couple qui s'est séparé en décembre et s'est remis ensemble quelques semaines plus tard n'a pas pu se rendre au tournage du Que sont-ils devenus ? Ensemble, car Jean-Michel n'avait pas pu se libérer comme l'a précisé la voix off. Julie s'est donc confiée seule à Pierre-Emmanuel, autre candidat de la saison. Elle a notamment fait savoir que le début de sa relation avec Jean-Michel n'avait pas toujours été simple. Une séquence extrêmement courte.

Et pour cause, à la fin du programme, Karine Le Marchand annonce que les téléspectateurs masculins peuvent écrire à la jeune femme car, "depuis ce tournage, Julie est de nouveau célibataire, faute d'avoir réussi à trouver le bon équilibre après deux ans d'efforts dans sa relation avec son compagnon". Une annonce brutale qui a étonné plus d'un fan du programme.

Sur les réseaux sociaux, l'éleveuse de chevaux n'a fait aucune confidence sur cette séparation. La page Facebook officielle du couple semble avoir disparu.