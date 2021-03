Julien Doré amoureux d'une héroïne d'Hélène et les garçons... elle lui répond !

Ils sont nombreux à avoir rêvé de la croiser dans les couloirs de la faculté de Paris-XIV. Plus jeune, Julien Doré était très fan de la série "Hélène et les garçons"... et d'une comédienne en particulier.

Sa vie privée est bien mystérieuse. Mais Julien Doré a récemment levé le voile sur ses amours de jeunesse. En tout cas, sur des histoires qu'il aurait adoré vivre. Biberonné aux sitcoms d'AB Production, le chanteur expliquait récemment qu'il avait eu un véritable coup de coeur, étant petit, devant la série Hélène et les garçons. Mais ce n'est pas l'héroïne du show qui trouvait grâce à ses yeux. Celle qui occupait ses pensées ? L'intrépide, la rebelle, la mutine Laly, incarnée par Laly Meignan depuis 1992. "J'étais très amoureux. Je l'aimais beaucoup" a-t-il révélé, timidement, sans plus de détail. Serait-il prêt à lui chanter la sérénade ? À lui dédier un Kiss me forever ? Sait-on jamais ! En voyant une telle déclaration imprimée sur papier glacé, Laly Meignan s'est emparée de son téléphone pour répondre, à sa manière, à Julien Doré. "Moi aussi je suis une grande fan", a-t-elle écrite sur son compte Instagram. Prochaine étape, une menthe à l'eau sur les bancs de la cafet' ? Julien Doré est si discret à propos de sa vie sentimentale qu'on ignore s'il est en couple ou célibataire. Laly Meignan, de son côté, semble être heureuse en ménage. Maman de deux enfants - Milan, né en 2000 de son union avec l'acteur réalisateur Nicolas Filali et Liam, né en 2007 -, l'héroïne du programme de Jean-Luc Azoulay dévoilait il y a quelques mois qu'elle avait tourné la page depuis sa rupture avec Patrick Canigher. "Je suis séparée de mon mari depuis trois ans, racontait-elle. J'ai un nouveau chéri depuis deux ans et demi. Il a une profession très sérieuse, en dehors de mon univers. Nous nous sommes rencontrés en parlant équitation. Il monte à cheval. Nous vivons à la campagne." Ces déclarations datent du début de l'année 2020. "J'aime les hommes drôles qui n'ont pas peur, qui savent échanger", précisait Laly Meignan en évoquant son couple. Il serait peut-être temps pour Julien Doré de se remettre en selle...