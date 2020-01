Laly Meignan en couple : rares confidences sur son compagnon

Après avoir incarné Laly dans Hélène et les garçons (1992-1994), Le Miracle de l'amour (1995-1996) et Les Vacances de l'amour (1996-2007), Laly Meignan a repris son rôle dans Les Mystères de l'amour (depuis 2011). Ce personnage, l'actrice de 52 ans ne s'en lasse pas comme elle l'a confié à Public. Très discrète d'ordinaire concernant sa vie privée, elle a toutefois accepté d'évoquer sa vie amoureuse.

Laly a en effet révélé être séparée de son deuxième mari, le photographe Patrick Canigher, avec lequel elle a eu son fils Liam (en 2007). Et celle qui est aussi l'heureuse maman de Milan (né en 2000 de son union avec l'acteur réalisateur Nicolas Filali) a annoncé une autre nouvelle : "Je suis séparée de mon mari depuis trois ans. J'ai un nouveau chéri depuis deux ans et demi. Il a une profession très sérieuse, en dehors de mon univers. Nous nous sommes rencontrés en parlant équitation. Il monte à cheval. Nous vivons à la campagne." La comédienne a aussi précisé qu'elle aimait les hommes drôles "qui n'ont pas peur, qui savent échanger", comme son actuel compagnon.

Laly a également profité de l'interview pour se confier sur sa relation avec Hélène Rollès. Elle assure ne pas bien la connaître malgré leurs nombreuses années de collaboration. "On ne s'est jamais vues hors plateau. Je ne fais pas partie de ses intimes", a-t-elle ajouté. Et de préciser qu'elle était très travailleuse, généreuse et qu'elle l'estimait beaucoup.

Enfin, elle a admis auprès de nos confrères qu'elle avait appris au dernier moment que Mallaury Nataf, star du Miel et les abeilles, rejoignait le casting des Mystères de l'amour. En apercevant l'actrice, qui s'est retrouvée à la rue et a perdu la garde de ses enfants, au maquillage, elle n'a pas caché sa joie. "Il y a eu beaucoup de pudeur autour de Mallaury par rapport à la gravité de ce qu'il lui est arrivé. Ce serait pareil avec un inconnu ayant rencontré de grandes difficultés. On ne le tirerait pas par la manche en lui disant : 'Qu'est-ce qu'on est content de t'aider ! Parce que, dis donc, qu'est-ce que tu as morflé !' Mallaury est une nana très cool, que j'apprécie énormément", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Laly Meignan est à retrouver dans le magazine Public du 17 janvier 2020.