Mallaury Nataf, ancienne SDF : "Tous les hommes tentent d'en profiter..."

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste le 27 septembre 2019, Mallaury Nataf s'est livrée sur son retour à la télévision dans la série Les Mystères de l'amour où elle incarne le rôle de Lola Garnier. Après des années de galère, l'actrice de 47 ans est revenue sur son parcours et notamment sur sa vie à la rue.

Ancienne SDF, elle confie avoir croisé sur sa route beaucoup d'hommes dangereux. Elle explique : "On se rend compte quand on est une femme seule et pas trop moche - car même après avoir passé 5 ans sans maison, je peux encore avoir des propositions en mariage - tous les hommes qu'on croise dehors tentent d'en profiter. Ça devient difficile d'accepter une main car c'est quand même assez dangereux. Et comme on vous voit en position de faiblesse, on se dit : 'tiens, y'a plus qu'à...'' Une période très difficile vécue suite à des ruptures sentimentales avec des hommes qu'elle qualifie de "pervers narcissiques".

"Je sortais de deux précédentes relations avec deux pervers narcissiques (...) J'avais déposé des plaintes, j'avais été reçue par le Procureur général de Paris ... (...) Disons que je suis tombée amoureuse d'hommes qui n'étaient pas responsables", a-t-elle déclaré face à Benjamin Castaldi. Elle poursuit : "A un moment donné, vous enchaînez des choix complexes, et tout devient trop lourd. Et vous ne pouvez même plus faire le pas d'après".