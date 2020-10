Julien (L'amour est dans le pré) papa d'un garçon : il se serait aussi marié en toute discrétion

En août 2019, c'est avec bonheur que nous apprenions la future paternité de Julien, candidat de L'amour est dans le pré 2016. L'attachant candidat victime d'un grave accident à l'âge de 20 ans – il en a gardé des séquelles puisqu'il marche avec difficulté et garde des soucis d'élocution – qui avait été dévasté après le départ de sa prétendante Louise, est papa d'un petit garçon. C'est Karine Le Marchand qui a vendu la mèche !

Dimanche 11 octobre 2020, la belle animatrice d'M6 a posté une photo de ses retrouvailles avec l'agriculteur. Une rencontre qui a touché de nombreux internautes, tout comme la révélation qui allait avec. "Retrouvailles avec Julien, l'agriculteur de la saison 11, venu me présenter son fils Augustin et sa femme Marion. Quel bonheur de voir cet homme heureux et épanoui grâce à notre émission ! L'amour triomphe de toutes les épreuves de la vie", a écrit la belle Karine en légende de ce moment. Ainsi révèle-t-elle la naissance de l'enfant, le sexe et le prénom du bébé ! Il semblerait également qu'il se soit marié !