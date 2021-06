Justine Henin mariée à Benoît : le grand amour après un divorce coûteux

Elle reste l'une des plus grandes joueuses de tennis du vingtième siècle. Après l'arrêt de sa carrière en 2011, Justine Henin se retire avec sept victoires en Grand Chelem dont 4 du côté de la Porte d'Auteuil. Un palmarès incroyable pour la grande rivale de Serena Williams qui, après l'arrêt de sa carrière, a su rebondir. Aujourd'hui consultante pour France Télévisions sur cette édition 2021 de Roland-Garros, la jeune femme de 39 ans saura amener un avis expert ce samedi 12 juin pour la finale féminine qui oppose la tchèque Barbora Krejcikova à la russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Si tout se passe bien d'un point de vue professionnel pour Justine Henin, les choses n'ont pas toujours été roses côté coeur. En effet, dans les années 2000, au fait de sa gloire, la joueuse belge est en couple avec son compatriote Pierre-Yves Hardenne. Après un mariage en 2002, leur histoire se termine bien mal puisque les deux amants finissent par divorcer en octobre 2008. Une procédure très longue et qui débouchera sur un règlement extrêmement coûteux pour la sportive. Son ex-mari va empocher la somme 6,5 millions d'euros lors du divorce ! Il faut ajouter à cela un avion de tourisme et un appartement à Monaco où le couple résidait. De quoi voir venir pour les années futures !

Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois qu'on n'a pas droit à une deuxième chance

Une histoire qui laisse des traces, mais Justine Henin va vite rebondir puisqu'en 2011, elle rencontre le réalisateur français Benoît Bertuzzo et c'est le début d'une grande histoire. Ensemble, ils vont avoir deux enfants, une petite Lalie, née en 2013 et un petit Victor né en 2017. Les deux amoureux vont également s'unir en Corse en 2015 lors d'un très beau mariage. Une revanche sur la vie pour la championne après une première expérience compliquée. "Je n'ai jamais dit que je ne me remarierais jamais ! Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois qu'on n'a pas droit à une deuxième chance", a-t-elle expliqué au média sudinfo.be à l'époque.

Une très belle histoire d'amour entre Justine et Benoît longue de dix ans maintenant et qui, on l'espère, va durer encore longtemps !