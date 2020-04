Karin Viard : Drôle de "photo de famille" avec son chéri... et son chat !

Sans l'avoir jamais véritablement confirmé, cela ferait maintenant trois ans que Karin Viard est séparée du père de ses filles, Laurent Machuel, directeur de la photographie rencontré en 1992. Ils sont les parents de Marguerite (née en 1998) et Simone (née en 2000). Lors d'une interview accordée à Madame Figaro en 2017, elle avait laissé entendre qu'ils ne vivaient déjà plus ensemble : "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans (...). Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. (...) J'ai une page un peu blanche à réécrire."

C'est en toute discrétion que l'actrice de Chanson douce a commencé à fréquenter Manuel Herrero, s'affichant pour la première fois avec lui dans les tribunes de Roland-Garros en juin 2019. Le couple a ensuite fait plusieurs apparitions sur les réseaux sociaux, lors de vacances dans les Baléares l'été dernier ou à l'occasion d'une visite nocturne du Louvre à l'automne dernier.