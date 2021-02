Karine Ferri : pourquoi elle a décidé de ne plus prendre l'avion

Amoureuse des animaux, Karine Ferri profite de sa notoriété pour soutenir la cause animale. L'animatrice de TF1 explique dans une interview au Parisien aider régulièrement des refuges pour chiens et chats de sa région, notamment l'Arpa en Essonne. Questionnée sur la place des animaux dans sa vie, l'épouse de Yoann Gourcuff a évoqué ses petites boules de poils.

"Les animaux, tout particulièrement les chiens, sont mes meilleurs amis, je me sens bien avec eux. Avec mon mari, nous avons une chienne, Dolmen, et un chat, Menhir. Mon beau-père a quatre chiens, notre voisin en a deux... Nous sommes donc entourés par beaucoup d'animaux", énumère Karine Ferri.

Cependant, Dolmen a été achetée auprès d'un élevage il y a huit ans. Depuis, la présentatrice a changé sa mentalité. Pour elle, il est donc primordial de sensibiliser ses enfants, Mael (4 ans) et Claudia (2 ans) et de changer ses habitudes. "C'est important d'éduquer les enfants surtout qui seront les adultes de demain. Quand on décide de prendre un animal chez soi, c'est une responsabilité, un engagement. Ce n'est pas une peluche. Cela prend de la place, cela entraîne des changements de vie. Avec mon mari par exemple, on ne prend plus l'avion car on ne veut pas que notre chienne aille en soute. Ce sont des choix qu'il faut avoir en tête", prévient désormais Karine Ferri, révélant ici ne plus du tout prendre l'avion, du moins pour raison personnelle.