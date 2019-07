Karine Le Marchand en bikini : "mode détente" avec un célèbre humoriste

Quelques heures plus tard, l'ancien partenaire de Marie Denigot dans Danse avec les stars 9 (TF1) a partagé une autre photo de vacances. Dessus, il se montre complice avec Karine Le Marchand, Stéphane Plaza et toute leur bande d'amis composée de l'animateur télé et radio Laurent Petitguillaume, l'animateur Michael Zazoun, l'actrice et metteuse en scène Mathilda May ainsi que le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel et son époux l'architecte belge Gauthier Destenay.

Ce sont des amitiés qui ne datent pas d'hier. En octobre dernier, Jeanfi Janssens s'exprimait en exclusivité au micro de Purepeople.com sur sa relation avec Karine Le Marchand. "C'est la bonne copine, elle aime la déconne. Elle aime surtout ne pas se prendre au sérieux. Elle a un truc qui est vrai, elle est authentique. Je ne la connais pas depuis très longtemps parce qu'on s'est rencontré grâce aux Grosses Têtes et j'ai découvert une belle personne, il y a une belle âme chez elle", avait-il confié. En revanche, l'humoriste est ami de longue date avec Stéphane Plaza, qui l'a aidé lorsque son ex lui avait laissé une énorme dette et qu'il était dans une situation financière inconfortable.