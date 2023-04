Kate et William : Leurs enfants déscolarisés à temps... La Battersea School dans le viseur des Windsor

Bien souvent, changer les enfants d'école lorsqu'ils sont bien scolarisés, qu'ils sont habitués aux professeurs, au fonctionnement de l'établissement et qu'ils s'y sont fait plein de copains est un crève-coeur pour des élèves. Si le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans ont vécu des bons moments à la Thomas's Battersea School à Londres, ils ont malheureusement dû dire au revoir à leurs camarades de classe pour cause de déménagement. L'année dernière, Kate Middleton et le prince William ont abandonné leur domicile de Kensington pour s'installer dans la campagne du Berkshire à l'Adelaïde Cottage, voisin de Windsor.

Ce changement de domicile a contraint Kate et William à changer les enfants d'école. C'est désormais à la Lambrook School que George, Charlotte et Louis peaufinent leurs connaissances et les apprentissages nécessaires à leurs âges. Et il faut croire que ce bouleversement est tombé à pic puisque la Thomas's Battersea School, ce n'est apparemment plus ce que c'était.

D'après le site Hello Magazine, Maud, 9 ans, et Isabella, 7 ans, les filles de Sophie Winkleman et Lord Frederick Windsor, le fils de Michael de Kent, n'iront plus dans cette école et aucun déménagement n'est pourtant à prévoir. Le choix des parents résulte d'un nouveau mode d'enseignement de la Thomas's Battersea School : à savoir la distribution de tablettes numériques, provoquant une vive inquiétude chez les parents d'après The Times.

Un désert toxique

Sophie Winkleman a indiqué que si l'école faisait partie des meilleures de la ville d'après elle (c'est la moindre des choses à 22 700 euros l'année), l'usage des tablettes n'étaient pas une option pour ses filles. "Internet est un désert toxique dans lequel nous laissons les enfants trébucher sans protection" a-t-elle fait savoir. Hors de question pour elle de laisser Maud et Isabella se construire. Preuve que les parents des grandes familles sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres...