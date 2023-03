Kate et William installés à Adelaide Cottage : à quoi ressemble la demeure des Cambridge ?

L'Adelaide Cottage est doté de quatre chambres, largement suffisantes pour la famille que constituent Kate, William et les trois enfants. La suite parentale serait dotée d'un plafond orné de peintures de dauphins et d'une décoration en cordes venues du yacht Royal George. La demeure possède également un bel extérieur, idéal pour les activités sportives et natures des enfants, Louis adorant se défouler dehors une fois revenu de l'école. Kate et William ont de la chance puisqu'il y a encore quelques années, l'Adelaide Cottage ne servait que de point d'ancrage pour les amis et les proches de passage à Londres d'Elizabeth II.

Une maison gracieusement offerte à Harry et Meghan

Bien avant de la proposer à Kate Middleton et au prince William, la Souveraine avait soumis l'idée de s'y installer au duc et à la duchesse de Sussex. Ces derniers auraient refusé l'offre, préférant la chaleur et le côté cosy de Frogmore avant de s'exiler de l'autre côté de l'Atlantique. Kate et William ne sont pas les premiers amoureux à profiter de l'Adelaide Cottage. Avant eux, la princesse Margaret, soeur d'Elizabeth II, retrouvait son amant Peter Townsend...