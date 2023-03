Diaporama : Kate et William installés à Adelaide Cottage : à quoi ressemble la demeure des Cambridge ?

1 / 21 Kate et William installés à Adelaide Cottage : à quoi ressemble la demeure des Cambridge ?

2 / 21 Kate Middleton et le prince William sont installés dans l'Adelaide Cottage à Windsor depuis l'été dernier Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors du service annuel de l'Ordre de la jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 21 Les Cambridge y ont posé leurs valises pour se rapprocher du château de Windsor et des écoles de leurs enfants George, Charlotte et Louis Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à l'ouverture officielle du mémorial Glade of Light à Manchester, Royaume Uni, le 10 mai 2022. Le mémorial commémore les victimes de l'attaque terroriste du 22 mai 2017 à la Manchester Arena. Il rend hommage aux 22 personnes dont la vie a été prise, ainsi qu'à la mémoire de tous ceux qui ont été blessés ou affectés. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

4 / 21 La petite famille s'y plaît, les enfants jouissant d'un extérieur idéal pour pouvoir se défouler le soir en rentrant de l'école et lors de week-ends en famille Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 21 Composé de 7 entrées, l'Adelaide Cottage possède également quatre chambres, l'idéal pour une famille de 5 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent au centre de loisirs et de remise en forme Aberavon à Port Talbot, pour rencontrer les communautés locales et découvrir comment le sport et l'exercice peuvent favoriser la santé mentale et le bien-être. Le 28 février 2023. Sur place, ils ont participé à un cours de spinning. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 21 La suite royale est d'ailleurs dotée d'un plafond orné de peintures de dauphins et d'une décoration en cordes venues du yacht Royal George Le prince William de Galles et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite au "1st Battalion Welsh Guards at Combermere Barracks "à Windsor, à l'occasion de la Saint-David. Le 1er mars 2023 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 21 Une vie parfaite pour Kate, William et les bambins ! Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince George de Cambridge et le prince William, duc de Cambridge, - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022. © Avalon/Panoramic/Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

8 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade de clôture de festivités du jubilé de la reine à Londres le 5 juin 2022. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

9 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, à leur arrivée à l'université de Glasgow. Le couple princier est venu discuter de santé mentale et de bien-être avec les étudiants pendant la Semaine de sensibilisation à la santé mentale. Le 11 mai 2022 © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

11 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à l'ouverture officielle du mémorial Glade of Light à Manchester, Royaume Uni, le 10 mai 2022. Le mémorial commémore les victimes de l'attaque terroriste du 22 mai 2017 à la Manchester Arena. Il rend hommage aux 22 personnes dont la vie a été prise, ainsi qu'à la mémoire de tous ceux qui ont été blessés ou affectés. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

12 / 21 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, à la sortie du centre Hayes Muslim après une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG, à Londres, Royaume Unis, le 9 mars 2023. © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

13 / 21 Catherine Kate Middleton, princesse de Galles en visite au "1st Battalion Welsh Guards at Combermere Barracks "à Windsor, à l'occasion de la Saint-David le 1er mars 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

14 / 21 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 21 Le prince William de Galles et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite au "1st Battalion Welsh Guards at Combermere Barracks "à Windsor, à l'occasion de la Saint-David. Le 1er mars 2023 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

17 / 21 Le prince William de Galles, et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite au centre "Aberavon Leisure and Fitness" à Port Talbot. Le 28 février 2023 © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

18 / 21 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite au centre "Aberavon Leisure and Fitness" à Port Talbot. Le 28 février 2023 © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

19 / 21 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visitent le centre de désintoxication Brynawel à Llanharan, pour en savoir plus sur le travail qu'ils font pour soutenir ceux qui luttent contre les effets de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Le 28 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

20 / 21 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, vont assister au match Pays de Galles vs Angleterreau stade Millennium de Cardiff, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assistent à cette rencontre dans le cadre du tournoi des Six nations. © BestImage, Agence / Bestimage