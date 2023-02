Charlotte de Galles : Le surnom singulier que lui donnent ses amis dévoilé, une princesse "aventurière"

Pour Kate Middleton, c'est une évidence : celle qui "gère", parmi ses enfants, c'est Charlotte ! A 7 ans, la fillette semble en effet de plus en plus mature à chaque nouvelle sortie en public et veille comme une petite maman sur ses deux frères (George, 9 ans et Louis, presque 5 ans). La petite fille avait notamment été vue en train de reprendre son facétieux cadet pendant le Jubilé, ou encore de rappeler à son aîné qu'il doit faire la révérence lors des obsèques d'Elizabeth II.

Mais ces traits protecteurs s'allient surtout à une détermination et à un caractère aventurier que ses parents et ses proches ont parfois du mal à canaliser et qui lui ont même valu un adorable surnom de la part de ses amis : Warrior Princess, soit la "princesse guerrière". Un détail révélé au journal britannique The Mirror par l'autrice proche de la monarchie, Katie Nicholl, qui a expliqué que ce sobriquet date de plusieurs années, de sa première école maternelle, la Willcocks Nursery School.

"Lottie", "Mignonette"...

La décrivant comme "une petite fille aventurière, presque un 'garçon manqué'", la spécialiste de la royauté révèle également que Charlotte "adore grimper aux arbres" et serait connue pour sa "personnalité fougueuse". Ce qui expliquerait, selon elle, que ce surnom lui "colle à la peau". Et ce témoignage est confirmé par ses parents : fan de sport, notamment de football féminin, Charlotte, qui semble très taquine mais également boudeuse, adore également la gymnastique et passerait "la plupart de son temps la tête en bas", selon ce qu'a révélé sa mère à la presse. Avec deux frères pleins d'énergie, la petite fille semble donc ne pas se laisser faire... Difficile à imaginer lorsqu'on la voit si sage et sérieuse presque à chaque sortie !

A noter que ce surnom de Warrior Princess est réservé à ses amis et camarades de classe. Ses parents, quant à eux, lui en ont en effet trouvé d'autres : sa mère, Kate Middleton, l'appelle Lottie, le diminutif classique de son prénom. Il y a quelques années, alors qu'elle était en visite en Irlande, la princesse de Galles l'avait révélée elle-même en s'écriant : "Oh, il a le même âge que Lottie !" devant un petit garçon. Le prince William, quant à lui, l'appelle Mignonette... en français dans le texte !