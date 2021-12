Prince William : Cette "énorme bagarre" entre George et Charlotte qu'il doit arbitrer tous les matins

La compétition règne toujours entre le prince George (8 ans) et sa petite soeur, la princesse Charlotte (6 ans) ! Dans un nouveau podcast Apple Fitness intitulé Time to Walk, dévoilé ce 6 décembre 2021, leur père le prince William s'est laissé aller à quelques confidence sur leur vie de famille. Encore et toujours, le duc de Cambridge doit jouer les arbitres entre ses aînés et ce, dès le matin !

Visiblement, le choix de la musique pour démarrer la journée est une affaire très sérieuse chez les Cambridge... "La plupart des matins, il y a une énorme bagarre entre Charlotte et George pour savoir quelle chanson est jouée le matin", a confié le mari de Kate Middeton. "Et je dois désormais donner la priorité un jour à quelqu'un, et un autre jour c'est le tour de quelqu'un d'autre. Alors George se lance, puis Charlotte se lance. Telle est la clameur pour la musique." Heureusement que le petit dernier du clan, le prince Louis (3 ans), n'exige rien de plus !

Mais quels artistes se disputent donc les faveurs de George et Charlotte ? Leurs coeurs balancent entre les tubes de Shakira, AC/DC et les classiques de Tina Turner. Cette dernière était d'ailleurs une des chanteuses préférées de Diana, qui aimait chanter le titre The Best à tue-tête en voiture, au moment de conduire ses fils William et Harry à l'école. "Quand je l'écoute maintenant, cela me ramène à ces trajets en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère", a ajouté le Britannique de 39 ans. A défaut d'avoir une réaction de Tina Turner, les Cambridge ont eu la surprise de voir Shakira réagir sur Twitter : "Je suis ravie que ma musique vous plaise Princesse Charlotte !"

Elle devient complètement folle

Et qui dit chanson de Shakira, dit joyeuse partie de danse. "Il y a beaucoup de mouvements de hanches. Il y a beaucoup de déguisements. Charlotte, en particulier, court dans la cuisine avec ses robes et ses trucs de ballet et tout", a ajouté le royal papa. "Elle devient complètement folle avec Louis qui la suit partout en essayant de faire la même chose. C'est un moment vraiment heureux où les enfants aiment juste danser, déconner et chanter."