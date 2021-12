Diaporama Prince William : Cette "énorme bagarre" entre George et Charlotte qu'il doit arbitrer tous les matins

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres.

Portrait du prince George de Cambridge le jour de ses 8 ans. Londres, le 22 juillet 2021. © Duchess of Cambridge via Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, à l'occasion de ses 38 ans et de la fête des pères en compagnie de ses enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Londres, Royaume Uni, le 21 juin 2020. Photo prise par Kate Middleton.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnent le prince George et la princesse Charlotte pour leur rentrée scolaire à l'école Thomas's Battersea à Londres, Royaume Uni, le 5 septembre 2019.

Le prince William et Kate Middleton avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, devant leur maison d'Anmer Hall (Norfolk), pour applaudir le personnel soignant pendant la pandémie de Covid-19. Avril 2020

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge - Le duc et la duchesse de Cambridge à la remise de prix de la régate King's Cup à Cowes le 8 août 2019.

Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.