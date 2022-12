Kate Middleton et William : confidences inattendues et un peu honteuses sur une partie de leur vie intime

A les voir, magnifiques en smoking ou en robes de soirée, difficile de penser que le prince William et Kate Middleton, comme tout le monde, puissent avoir un surnom dont ils ont peut-être honte... Et pourtant ! Le couple de Galles a révélé, au fil du temps et des interviews, les petits diminutifs dont ils ont parfois été affublés. Et si on savait que les Britanniques avaient surnommé la mère de George, Charlotte et Louis "Waity Katie" avant son mariage, on savait moins qu'à l'école, elle se faisait appeler du nom... d'un cochon d'Inde !

En effet, alors qu'elle était enfant dans son école du Berkshire, Kate Middleton avait reçu le nom de "Squeak". Plus tard, alors qu'elle était revenue sur ses pas d'enfant, elle avait raconté comment tout cela était arrivé : "J'étais surnommée Squeak, juste comme mon cochon d'inde, avait-elle révélé. Il y en avait un appelé Pip et un qui se nommait Squeak, car ma soeur s'appelait Pippa et moi Squeak."

Heureusement pour elle, son mari ne peut pas se moquer, puisque ses parents avaient également choisi un animal pour lui donner son surnom. Et un animal... plutôt insolite : le wombat ! "Ca a commencé quand j'avais deux ans, c'est ce qu'on me raconte toujours parce que bien sûr, je ne m'en souviens pas", avait-il raconté sur la chaîne NBC. Avant d'ajouter avec humour : "Mais nous sommes allés en Australie avec mes parents et le wombat, c'est l'animal local. Alors ils m'ont appelé comme ça. Ce n'est pas parce que je ressemble à un wombat... ou peut-être que si, je ne sais pas".

Surnommé Wills par ses amis, le prince William se faisait appeler Steve, à la fac, pour passer incognito. Et il se murmure qu'entre eux, le fils du roi Charles et sa femme s'appellent "Babe" ou "Darling"... So cute ! Le couple surnommerait également leur unique fille, Charlotte, "Lottie", un surnom qui va bien à la petite espiègle de 7 ans. Le prince George, quant à lui, serait "PG" (les initiales de Prince George, prononcées Piji) pour ses amis.

"Haz" et "Meg", parents d'"Arch" et "Lili" !

Dans un tout autre genre, Meghan Markle et le prince Harry ont révélé leurs surnoms récemment, dans le documentaire de Netflix où on entend distinctement le couple s'appeler "H" et "M", leurs initiales, ou encore "Haz" et "Meg".

Et ceux qui appellent leurs deux enfants "Arch" (pour Archie, 3 ans et demi) et "Lili" (pour Lilibet, 18 mois), avaient déjà révélé ces noms adorables dans le Late Show de James Corden, il y a quelques années. "Je ne savais pas qu'on pouvait vous appeler Haz", s'était exclamé le présentateur. "Mais vous n'êtes pas ma femme !", avait alors répondu Harry avec humour.

Enfin, comme on le supposait, leur cousine Beatrice se fait surnommer "Bea", sauf par sa mère, Sarah Ferguson, qui l'appelle Trixie. Sa petite soeur Eugenie, quant à elle, lui donne un petit nom adorable, "Beabea" !