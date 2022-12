"Mais c'est qui celle-là ?" : Meghan Markle très gênée devant la première photo improbable qui a séduit Harry

C'est une belle love story qui aurait pu ne jamais voir le jour sans les réseaux sociaux : célibataires tous les deux, le prince Harry et Meghan Markle étaient bien loin d'imaginer, au début de l'été 2016, que celui-ci changerait leur vie... et pourtant ! Comme ils l'ont raconté dans le documentaire sorti ce jeudi sur Netflix, c'est grâce à une simple photo, postée sur Instagram en juillet, que le couple a fini par se rencontrer.

Une photo pourtant peu traditionnelle : suivant la mode de cet été-là, l'actrice américaine s'était amusée avec un filtre Snapchat ajoutant des oreilles de chien. "Meghan et moi, nous nous sommes rencontrés sur Instagram. Je scrollais mon fil d'actualité et un de mes anciens amis venait de partager une vidéo d'eux deux en train d'utiliser un filtre Snapchat", a d'ailleurs expliqué le prince, assis aux côtés de sa femme pour le documentaire.

"La première chose que j'ai pensé, c'est : 'Mais c'est qui celle-là ?'", a-t-il continué avec humour, tandis que sa femme se couvrait les yeux, faussement gênée : "Oh mon dieu, c'est celui avec les oreilles de chien ! Voilà ce qu'il a vu de moi". Une photo pas vraiment à l'avantage de la jeune femme, mais qui a le mérite d'attirer l'attention du prince Harry, qui se débrouille ensuite pour trouver des contacts en commun avec l'actrice.

Meghan Markle reçoit alors un mail d'une de ses amies, lui demandant si elle veut bien rencontrer un mystérieux jeune homme, célibataire, à qui elle a tapé dans l'oeil. Mais elle n'accepte pas tout de suite, et pour une bonne raison : elle ne sait pas qui est le prince Harry ! "Je lui ai demandé : 'Qui c'est ?'", raconte-t-elle dans la suite du documentaire. "Elle m'a dit : 'C'est le prince Haz'. Et moi, je lui ai répondu : 'Qui ça ?'".

Un "plot twist" inattendu

Une version qui change un peu de ce qu'ils avaient partagé auparavant, puisque le couple avait bien raconté que leur rencontre avait été un coup monté par des amis. Mais qui en arrive au même point : leur mariage en 2018, suivi de deux adorables bambins (Archie, 3 ans et demi et Lilibet, 18 mois), et d'un départ fracassant de la famille royale.

Et l'histoire est d'autant plus belle que l'actrice américaine l'avoue : rien n'était prévu comme cela cet été là. "Juste avant notre rencontre, je venais de tourner une autre saison de Suits. J'étais célibataire depuis quelques mois et j'avais prévu un voyage entre filles. J'avais vraiment envie de rester célibataire et de m'amuser avec mes copines. J'avais une carrière, une vie, j'avais mon chemin tout tracé... Et puis H est arrivé. Ca été un plot twist totalement inattendu", raconte-t-elle, émue.