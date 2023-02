Diaporama : Charlotte de Galles : Le surnom singulier que lui donnent ses amis dévoilé, une princesse "aventurière"

Il faut dire qu'au milieu de ses frères, c'est elle gui gère. Le prince George de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

Timide en public, elle serait très aventurière dans sa vie privée, s'amusant à grimper aux arbres. Le prince Louis de Galles, et la princesse Charlotte de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

Un caractère que ses parents avaient confirmé, expliquant que leur fille ne se laissait jamais faire par les autres. Le prince William, prince de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince George de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - La famille royale à la sortie de la messe "Together at Christmas" à l'Abbaye de Westminster le 15 décembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

Sa mère ne l'appelle pas comme ça mais "Lottie". Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

Son père, quant à lui, la surnomme Mignonette. Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, et la princesse Charlotte de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

La princesse Charlotte de Galles et Le prince George de Galles, - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge assistent au Jeux du Commonwealth au centre sportif de l'Université de Birmingham le 2 aout 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

Le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge assistent au Jeux du Commonwealth au centre sportif de l'Université de Birmingham le 2 aout 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

La princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge visitent l'association "SportsAid House" en marge des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 19