Kate Middleton et William : Leur joyeuse partie de bingo avec des retraités !

Depuis le début du confinement, entamé à la mi-mars outre-Manche, le duc et la duchesse de Cambridge ont multiplié les visioconférences avec diverses organisations qu'ils ont souhaité soutenir en cette période de crise sanitaire. Un mode de communication qu'ils pourraient bien poursuivre une fois la pandémie passée, tant ils apprécient ces entretiens plus intimes.

Ces apparitions en vidéo sont souvent l'occasion pour le couple de donner des nouvelles de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans). Mercredi, lors d'un échange avec le chef cuisinier Charlie Farrally, le prince William avait notamment confié que ses aînés n'étaient pas les plus faciles à contenter à l'heure du dîner : "Ça dépend de ce qu'il y a sur la table, n'est-ce pas, Charlie ? Et c'est le problème. Si les parents servent quelque chose que les enfants adorent, le dîner se passe très bien. Mais vous mettez sur la table quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est une autre affaire."