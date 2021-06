Kate Rothschild à nouveau maman, 2 ans après la mort effroyable de sa fille

La joie, enfin, après le deuil. En couple avec Paul Forkan depuis l'année 2018, Kate Rothschild vient de donner naissance à leur premier enfant commun. Un petit garçon dont on ignore encore le nom... mais qui apporte certainement du réconfort à sa maman, toujours en deuil d'Iris, décédée à 15 ans il y a quelques mois. Très discret à propos de leur vie privée - même leurs comptes Instagram sont inaccessibles -, les parents n'ont pas souhaité communiquer à propos de cet adorable petit bout de bonheur. C'est Ben Goldsmith, l'ex de Kate, et sa soeur Jemima, qui ont confirmé la nouvelle à la presse et sur les réseaux sociaux.

"C'est une nouvelle incroyable. Tout le monde est fou de joie", raconte Ben Goldsmith au Dailymail. Ils ne s'étaient pourtant pas vraiment quittés en bons termes. Mariés en 2003, le financier environnementaliste et Kate Rothschild avaient choisi de divorcer en 2012 après de sombres histoires d'infidélités, de violence physique et de disputes échangées sur Twitter. Peut-être ont-ils choisi d'enterrer la hache de guerre pour leurs enfants. En neuf ans de mariage, ils avaient accueillis Iris Annabel Goldsmith, dont la mort résonne encore dans leurs coeurs, mais aussi Frank James Amschel en 2005 et Isaac Benjamin Victor en 2008. Jemima Goldsmith, l'ancienne belle-soeur de Kate, semble en tout cas loin de tous les conflits passés.