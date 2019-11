Kathy Griffin : 59 ans en lingerie, la comédienne impressionne

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Ceux de Kathy Griffin se sont mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La "plus-pour-très-longtemps" quinquagénaire les a remerciés en publiant des photos d'elle en lingerie.

Kathy Griffin a eu 59 ans ce lundi 4 novembre 2019. Une journée spéciale attendait l'humoriste, actrice, scénariste et productrice américaine qui s'est adressée à ses près de 700 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié une photo d'elle en sous-vêtements, dans son lit. "Bonjour les mecs. J'ai 59 ans aujourd'hui", a-t-elle écrit en légende.

"59 ans aujourd'hui et je me fous de tout", ajoute Kathy Griffin sur une deuxième photo d'elle en petite tenue. Son ensemble top et minijupe, complété de chaussures à talons, a fait craquer les internautes.