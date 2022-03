Kelis : Mort brutale de son mari à 37 ans

Kelis est sur le point de vivre les jours les plus sombres de son existence. La chanteuse américaine, devenue maman pour la troisième fois il y a deux ans, vient de perdre le père de deux de ses enfants et son mari Mike Mora. Le photographe de 37 ans a été emporté par un cancer de l'estomac, diagnostiqué par les médecins en 2020. Une terrible nouvelle que l'interprète de Milkshake a confirmé par le biais de son agent Steve Satterhwaite aux médias américains : "C'est la triste vérité. Mike Mora est mort. Nous vous demandons de respecter la tranquillité et la paix de Kelis et de toute la famille en cette douloureuse période". Pour l'instant, l'artiste n'a pas pris la parole sur les réseaux sociaux.

Mike Mora n'a pas révélé la maladie au public tout de suite. C'est le 30 septembre dernier qu'il révélait avoir entamé son combat contre un cancer de l'estomac de stade 4, diagnostiqué en 2020. Pour faire passer le message, il avait à l'époque publié un cliché de son bras perfusé lors d'un premier séjour à l'hôpital : "Je poste ça après avoir longuement réfléchi. Non pas par acte égoïste, ni même pour que vous vous sentiez mal ou désolés pour moi et ma famille. Mais parce que la vie réserve parfois des choses inattendues. Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver à seulement 36 ans, 3 enfants et une femme qui m'aime. [...] Cette photo ne fut que le début d'une longue série de protocoles et d'aiguilles plantées dans mon bras" écrivait-il.