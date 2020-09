Kelis a accouché : la chanteuse présente son bébé et parle de son poids

La chanteuse américaine Kelis a accouché et donné naissance à son troisième enfant, une petite fille. Comblée, elle parle déjà de ses objectifs de perte de poids. Elle pesait plus de 100 kilos lors de la venue au monde du bébé et souhaite en perdre au moins 20.

"Je faisais 107 kilos [environ 236 pounds, NDLR] quand on m'a pesée (...), ma fille était un gros bébé ! J'ai donc 23 à 27 kilos ["50 à 60 pounds", explique-t-elle] à perdre pour pouvoir remettre mes jeans taille haute", confie Kelis dans une vidéo publiée le vendredi 11 septembre 2020. Kelis et son mari Mike Mora étaient déjà parents d'un petit garçon, Shepherd, né en novembre 2015. Le premier enfant de Kelis, un autre garçon prénommé Knight, est né de son précédent mariage avec le rappeur Nas.

