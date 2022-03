Kelly Clarkson divorcée... et contrainte de verser des sommes folles à son ex mari !

La chanteuse Kelly Clarkson vient tout juste de divorcer de son mari Brandon Blackstock. Et visiblement, cette séparation va couter une petite fortune à l'ancienne gagnante d'American Idol !

En effet Kelly Clarkson, 39 ans, devra verser la coquette somme de 1,3 millions de dollars à son ex compagnon ainsi qu'une pension alimentaire de 45 000 dollars pour leurs deux enfants River Rose, 7 ans et Remington Alexander 5 ans, comme il est stipulé dans un document dévoilé par The Blast. Par ailleurs, le couple s'est mis d'accord pour que leurs deux enfants vivent dans la maison de Kelly à Los Angeles.

On retrouve également dans ce document des clauses moins classiques comme par exemple... que les deux enfants doivent être vaccinés de la Covid-19 ! Cette demande a été faite par le père afin de faciliter le voyage des enfants quand ils lui rendront visite dans le Montana. L'interprète de Catch my Breath conservera les possessions du couple dans le Montana, c'est pourquoi Brandon versera un loyer de 2000 dollars jusqu'en juin à la chanteuse pour continuer d'y vivre. A noter également que la texane de 39 ans devra verser une aide de 115 000 dollars à son ex mari tous les mois jusqu'en janvier 2024. Une somme qui a été revue à la baisse alors qu'elle avait été annoncée à 150 000 dollars dans un premier temps par un juge.

A la surprise générale, Le couple avait annoncé publiquement son intention de divorcer à l'été 2020 après plus de 7 ans de mariage. Ils formaient pourtant une famille parfaite, comme l'avait révélé la chanteuse sur le plateau de son émission, avec les deux enfants de Brandon nés d'une précédente relation, Savannah 18 ans et Seth 13 ans, puis avec River rose et Remington Alexander. Le confinement, passé dans le Montana, avait visiblement fragilisé le couple qui a ensuite évoqué des "différents insurmontables."