Kelly Clarkson : Son divorce avec Brandon Blackstock lui fait perdre des millions !

La sentence vient de tomber. La Cour de Justice de Los Angeles a affirmé que Kelly Clarkson devrait mettre la main à la poche et reverser chaque mois une pension alimentaire de 45 600 dollars pour ses deux enfants, River Rose et Remington Alexander (6 et 4 ans), fruits de son union avec son désormais ex-mari, Brandon Blackstock. Selon plusieurs médias américains, la chanteuse va également donner une pension d'ex-conjoint qui s'élèverait à 150 000 dollars par mois au père de ses enfants ! En tout, l'interprète de Because of You va devoir débourser plus de deux millions de dollars par an. A cela s'ajoute les frais de ses avocats, soit environ un million de dollars de dépenses en plus.



Une note très salée qui s'explique par les différents salaires perçus par l'artiste. Selon The Blast, la Texane, qui multiplie les casquettes, toucherait 1 500 000 dollars par mois en sa qualité de jurée dans The Voice !

Kelly Clarkson : son divorce surprise lui coûte très cher !

Ce divorce a surpris les fans de la chanteuse, qui est aussi présentatrice de sa propre émission télé, The Kelly Clarkson Show. En effet, en juin 2020, Kelly Clarkson indiquait qu'elle se séparait de son conjoint, Brandon Blackstock, après sept ans d'union matrimoniale. Ceux qui ont passé le confinement dans leur ranch du Montana avec leurs enfants (Brandon Blackstock est père de deux enfants, issus d'une union précédente, ndlr) ont expliqué ce geste en évoquant des "différends insurmontables", sans s'épancher plus en détails. Rien ne laissait présager cette rupture, puisque l'artiste de 39 ans partageait avec bonheur des souvenirs intimes, sur le plateau de son émission.