Kelly Vedovelli virée en direct du plateau de TPMP par Cyril Hanouna

Kelly Vedovelli en a fait du chemin depuis ses débuts en tant que DJette dans Touche pas à mon poste. Désormais chroniqueuse à part entière après avoir fait ses preuves auprès de Cyril Hanouna, la jolie blonde n'hésite plus à partager son point de vue. Et celui-ci était bien tranché mardi 2 février 2021 au moment d'évoquer l'émission Mon admirateur secret (M6). En effet, Kelly Vedovelli n'a pas vraiment apprécié le fait qu'un participant au programme ait été la cible de moqueries sur Twitter.

"Ce garçon s'est fait insulter sur les réseaux sociaux mais je trouve ça odieux ! Sur les réseaux, soyez un peu cool ! J'ai l'impression que sur Twitter, on a fait le condensé de tous les cons de France et on les a mis sur Twitter, c'est insupportable ! Laissez les gens tranquille !", s'est-elle emportée. Les propos de la jeune femme sur la plateforme sociale ont déplu à Cyril Hanouna. Ce dernier s'est donc empressé de recadrer sa chroniqueuse : "Moi, je n'en peux plus d'entendre des conneries comme ça, je vous le dis. On se calme là. Twitter est un outil exceptionnel ! Si vous ne voulez pas être connu ou si vous voulez ne recevoir que des 'vous êtes la plus belle', 'vous êtes la meilleure', eh bien vous n'allez pas sur Twitter !"

Vexée, Kelly Vedovelli ne s'est pas démontée pour autant et a fini par reprocher à l'animateur de tout bonnement se "tromper de sujet" avant de continuer à argumenter sans hésiter à couper la parole à ses collègues. "Hé s'il vous plaît, laissez parler les autres ! Vous parlez depuis deux heures, on ne fait pas l'émission à deux !", l'a donc sermonné Cyril Hanouna pour finalement l'exclure un moment du plateau. "Quand on n'est pas d'accord avec vous, on doit partir", lui a alors lancé la jeune femme, amère. Ambiance...