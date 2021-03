Kerry Katona : Alcool, drogue, la descente aux enfers d'une Atomic Kitten pointée du doigt

On peut tenter d'oublier le passé. Il finit toujours par ressurgir d'une manière ou d'une autre. Kerry Katona, qui souhaitait juste montrer sa nouvelle tenue favorite à ses abonnés Instagram, a fait face à un commentaire peu flatteur le 10 mars 2021... qu'elle est parvenue à prendre avec le sourire. "Tes abus de cocaïne et d'alcool ont complètement ruiné ton apparence, lui a-t-on jeté au visage. Sans vouloir t'offenser." Vraiment ?

C'était sans compter sur la candeur splendide de l'ancienne membre du groupe Atomic Kitten. Kerry Katona, qui n'a jamais fait de ses excès un secret d'état, en répondu en toute quiétude : "Je ne me vexe pas ! La beauté se cache sous la peau, ma chère. Elle scintille de l'intérieur ! Passe une belle journée." Un sang froid redoutable pour celle qui avouait, à plusieurs reprises, que la drogue avait été une fidèle complice pendant de longues années.

En 2019, la jeune maman révélait qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire et qu'elle avait commencé à consommer des substances illicites, voire dangereuses, à l'âge de 14 ans. Elle a été prise en charge, en cure de désintoxication, en 2008 et 2010. "Je n'étais pas vraiment accro, expliquait-elle au Mirror. J'avais juste atteint un point où je me sentais beaucoup trop seule. La cocaïne était ma meilleure amie. Elle était toujours là pour moi quand je me sentais mal. Quand je me sentais inutile, elle m'offrait amour et confiance en moi. Mais tout ceci était un mensonge."